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Опубликовано 30 октября, 03:32

«Вам нужно уйти прямо сейчас»: Кая Каллас попала в неловкую ситуацию на выступлении в Канаде

Каллас отказалась покидать дискуссию в Монреале и рассмешила аудиторию

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Глава европейской дипломатии Кая Каллас попала в неловкую ситуацию во время публичного выступления в Монреале. Модератор дискуссии несколько раз попытался завершить встречу, сославшись на плотный график участниц, однако еврочиновница удивилась и отказалась уходить.

Курьёзный эпизод произошёл в Монреальском университете, где Каллас выступала вместе с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. Беседу вёл политолог Фредерик Меран, который примерно через 40 минут разговора сообщил, что у него осталось множество вопросов, но продолжать обсуждение он не станет.

Модератор объяснил, что из-за насыщенного расписания обеим участницам необходимо покинуть мероприятие через пять минут. Каллас удивлённо вскинула брови, посмотрела в зал и громко ответила: «Нет!». Реакция главы евродипломатии вызвала смех аудитории.

Однако Меран не отступил и вскоре ещё настойчивее попытался закончить встречу.

«Мне говорят, что вам нужно уйти сейчас», — произнёс политолог, сделав особый акцент на необходимости немедленно завершить дискуссию.

После этих слов Каллас ещё сильнее удивилась, повернулась к Ананд, развела руками и принялась смотреть на наручные часы. Канадский министр также выглядела озадаченной происходящим.

Кая Каллас угодила в курьёзную ситуацию на дискуссии в Монреале. Видео © cpac.ca

Разрешить недоразумение помог таймер, стоявший перед участницами. Ананд заметила, что на нём остаётся ещё 20 минут, о чём сразу сообщила модератору. Каллас поддержала коллегу, повторив её слова.

В итоге Меран прекратил попытки завершить встречу и предложил аудитории задать вопрос. Дискуссия продолжилась.

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Ранее Life.ru рассказывал, что во время этого же выступления в Монреале Кая Каллас признала растущую усталость европейцев от конфликта на Украине. По словам главы евродипломатии, жителям ЕС становится всё сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева.

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Александр Блинов
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