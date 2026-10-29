В Германии заявили, что Каллас осталась не у дел после звонка Стубба Путину

Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась фактически за бортом переговоров по украинскому урегулированию, пока другие европейские политики устанавливают прямые контакты с Москвой. На это обратило внимание немецкое издание Berliner Zeitung, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии.

«Никто не хочет говорить с Каллас», — говорится в публикации.

Немецкие журналисты отмечают, что ещё несколько недель назад Каллас заявляла о готовности принять звонок от российского президента. Однако до реального участия в переговорах дело так и не дошло. По оценке издания, глава евродипломатии не пользуется особым авторитетом и в Вашингтоне.

На этом фоне Каллас критически высказывается об американских дипломатических инициативах и предлагает привлекать к урегулированию людей, которые лучше разбираются в России. Как считает автор материала, таким образом она намекает на собственную кандидатуру. Однако участия во встречах в Осло и Санкт-Петербурге ей не предложили, а в числе участников предстоящих переговоров в Абу-Даби она также не значится.

Поводом для обсуждения роли Каллас стал телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. Беседа продолжалась около полутора часов и была посвящена перспективам прекращения конфликта на Украине. Европейские политики выступили инициаторами контакта и предварительно согласовали его с Киевом. При этом они подчеркнули, что представляли исключительно свои страны, а не весь Евросоюз.