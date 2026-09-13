ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений ВСУ, поскольку не хочет, чтобы они добирались через Москву. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, организация готова направлять специалистов только из Киева, поскольку считает территории, где требуется провести расследование, частью Украины.

«Основной препон со стороны ООН — их попытки из серии «вам шашечки или ехать?» Потому что они говорят: мы, конечно, можем прислать экспертов, но только из Киева», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что из-за такой позиции российской стороне приходится передавать информацию о преступлениях киевского режима дистанционно.

«Когда у нас была необходимость передачи материалов по Старобельску, то мы передавали через информационный центр, через каких-то людей и устраивали здесь для них дистанционные телемосты», — заключил посол.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил активизацию дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. В организации рассчитывают, что визиты американских представителей в Москву и Киев помогут возобновить переговоры и приведут к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, а затем — к долгосрочному миру.