Ван И назвал исторической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Первая встреча лидеров России, Китая и США станет знаковым событием мировой истории. Такую оценку министр иностранных дел КНР Ван И дал по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.
«Это первая в истории встреча глав трёх государств, имеющая важное значение и глубокое влияние, это знаковое событие, которое войдёт в историю», — заявил глава китайской дипломатии.
Ван И подчеркнул особое значение состоявшихся переговоров, впервые объединивших за одним столом действующих руководителей России, Китая и Соединённых Штатов.
Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проводился 18–19 ноября.
Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. По итогам форума была опубликована совместная декларация.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал встречу с Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии. Российский лидер отметил беспрецедентный характер переговоров, но не стал прогнозировать их дальнейшие последствия.