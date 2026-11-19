Первая встреча лидеров России, Китая и США станет знаковым событием мировой истории. Такую оценку министр иностранных дел КНР Ван И дал по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Это первая в истории встреча глав трёх государств, имеющая важное значение и глубокое влияние, это знаковое событие, которое войдёт в историю», — заявил глава китайской дипломатии.

Ван И подчеркнул особое значение состоявшихся переговоров, впервые объединивших за одним столом действующих руководителей России, Китая и Соединённых Штатов.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проводился 18–19 ноября.

Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. По итогам форума была опубликована совместная декларация.