Для Европы вырисовывается мрачная картина после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Переговоры трёх держав затронули вопросы, от которых зависит будущее континента, однако европейских лидеров за столом не оказалось. На это обратил внимание аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Для Европы вырисовывается мрачная картина. На повестке дня стояли вопросы, затрагивающие безопасность континента, энергоснабжение и экономическое будущее, однако европейские лидеры не имели места за столом переговоров», — написал эксперт в соцсети X.

По мнению Кошковича, встреча продемонстрировала готовность Москвы, Вашингтона и Пекина обсуждать важнейшие международные вопросы без участия Евросоюза. Если подобный формат станет привычным, европейским государствам всё чаще придётся подстраиваться под решения, принятые без них.

Саммит трёх лидеров состоялся 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Переговоры продолжались 1 час 29 минут. Среди поднятых тем были международная безопасность, стратегическая стабильность и урегулирование конфликтов. При этом подробное содержание закрытой части беседы не раскрывалось.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях европейских политиков по поводу восстановления прямого диалога с Россией. В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал призывал отказаться от переговоров с Москвой и сосредоточиться на санкционном давлении. Он считает, что дипломатические контакты могут ослабить позиции Евросоюза и привести к уступкам российской стороне.

Противоположную позицию занял президент Финляндии Александр Стубб. Финский лидер выступил за самостоятельные контакты европейских государств с Владимиром Путиным, отметив, что перекладывать переговоры с Россией исключительно на Вашингтон было бы безответственно. Стубб убеждён, что Европа должна участвовать в обсуждении вопросов, непосредственно затрагивающих её интересы. При этом 17 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров допустил участие европейских стран в формировании будущей архитектуры безопасности. По словам министра, государства континента рано или поздно придётся вовлекать в этот процесс.