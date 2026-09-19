Вандалы сорвали звезду REFLEX: Нельсон жёстко ответила ворам и припомнила безумных сталкеров

Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон прокомментировала кражу именной звезды коллектива в Омске. В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что относится к произошедшему с юмором. По словам певицы, злоумышленников могут быстро найти благодаря камерам наблюдения в парке.

«Я прекрасно понимаю, что злоумышленников легко найдут: в парке установлено огромное количество камер. Да, меня преследовал сталкер, и не однажды. Полиция разобралась с этими фактами, и психов прикрыли. Также меня травили в интернете», — рассказала Нельсон.

Артистка также вспомнила интернет-травлю, с которой столкнулась в 2017 году после выступлений REFLEX в Донецке. Она связала произошедшее с тем, что не стала публично рассказывать об опасности тех поездок.

Нельсон отметила, что позднее была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». По её мнению, вклад артистов иногда недооценивают, а памятники знаменитым исполнителям при жизни могут вызывать неоднозначную реакцию.

Певица считает, что памятные знаки и барельефы должны устанавливать в честь выдающихся музыкантов, которые делают жизнь людей ярче и добрее.

Нельсон добавила, что ценность музыки определяют сами слушатели, а не критики. По её мнению, выдающиеся музыканты заслуживают памятников, поскольку своим творчеством делают жизнь людей ярче и дарят им свет. Певица отдельно отметила вклад своего мужа — композитора Вячеслава Тюрина, автора большинства её хитов.

Ранее актриса Ингрид Олеринская откровенно рассказала о тёмных сторонах популярности. Артистка призналась, что сталкивалась с навязчивыми поклонниками, которые преследовали её, приходили на выступления и требовали внимания, игнорируя просьбы оставить её в покое.