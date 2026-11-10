Кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен освистали в болгарском городе Варна. Политика встретили протестующие с плакатами, выступившие против её визита в страну.

Кортеж Урсулы фон дер Ляйен освистали во время визита в Болгарию. Видео © X / Z41409905178188

Участники акции собрались возле Высшего военно-морского училища, куда направлялся кортеж главы ЕК. Демонстранты скандировали лозунги и требовали, чтобы фон дер Ляйен покинула Болгарию. На плакатах протестующих появились призывы к миру. В частности, участники акции использовали лозунг «Варна хочет мира, а не войны!».

Визит председателя Еврокомиссии связан с обсуждением вопросов безопасности в Чёрном море. На фоне предстоящих переговоров местные жители и представители оппозиции выразили несогласие с приездом европейского политика. Протест проходил в условиях усиленных мер безопасности. Полицейский кордон не позволил демонстрантам приблизиться к автомобилям официальной делегации.