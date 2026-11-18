Россия в сентябре закупила польского шоколада на 12,32 миллиона евро — это максимальная сумма с октября 2019 года. Импорт сладостей из Польши вырос более чем вдвое по сравнению с августом и аналогичным месяцем прошлого года, сообщает РИА «Новости» по итогам анализа статистики Евростата.

Польша заняла второе место среди стран Евросоюза по стоимости поставленного в Россию шоколада. Лидером осталась Германия, экспортировавшая продукцию на 28,41 миллиона евро. За месяц немецкие поставки увеличились на 26%, а в годовом выражении — на 23%.

Тройку крупнейших поставщиков замкнула Бельгия с результатом 7,69 миллиона евро. По сравнению с августом её экспорт вырос в 1,6 раза, однако оказался на 18% ниже сентябрьского уровня 2025 года.

В общей сложности страны ЕС продали России шоколада на 58,32 миллиона евро. За месяц стоимость поставок увеличилась в 1,4 раза, а относительно сентября прошлого года прибавила 15%.