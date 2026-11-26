Сообщения об уходе Марка Варшавера из руководства «Ленкома» не соответствуют действительности. Президент театра продолжает занимать свою должность, а его передвижения не ограничены. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения деятеля.

«Марк Борисович не имеет подписки о невыезде. Свобода его перемещений не ограничивалась», — утверждает источник.

Поводом для опровержения стали публикации в СМИ, в которых утверждалось, что Варшавер покинул пост президента театра. Собеседник агентства назвал эти сведения недостоверными и подчеркнул, что никакой подписки о невыезде Варшавер не давал.

Ранее Марк Варшавер отказался комментировать сообщения об обысках и возможном возбуждении против него уголовного дела. Журналисты спросили Варшавера о предполагаемых следственных действиях и статусе подозреваемого. В самом «Ленкоме» также воздержались от каких-либо пояснений.