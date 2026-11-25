Михаил Ефремов и его возлюбленная Дарья Белоусова вместе появились на театральной сцене в постановке «Васса Железнова». Актёрам достались роли героев, которые вступают в тайную связь и пытаются скрыть её от родственников. За развитием их сценического романа наблюдал корреспондент Life.ru.

Михаил Ефремов и его возлюбленная Белоусова сыграли запретную любовь на сцене. Видео © Life.ru

По сюжету спектакля «Васса Железнова» актёр играет роль Прохора — одного из главных героев драмы. По ходу действия у него завязывается роман с Людмилой, роль которой исполняет Белоусова. При этом связь между ними запретна, и они стараются скрывать её от родных и близких.

В реальной жизни Ефремова и Белоусову также связывают отношения. Актриса поддерживала артиста во время его пребывания в колонии и дождалась его освобождения. Теперь пара живёт вместе в съёмной квартире.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов намерен жениться в шестой раз. Его новой супругой может стать 43-летняя артистка Дарья Белоусова, которая поддерживала его во время заключения. По словам сестры артиста, после освобождения из колонии он стал вести закрытый образ жизни, избегает публичных мероприятий и сосредоточился на работе.