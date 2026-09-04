В Финляндии растёт число жителей, которые начинают видеть связь между поддержкой Украины, увеличением военных расходов и сокращением возможностей государства в социальной сфере. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

Финское правительство, по его словам, одновременно сталкивается с необходимостью финансировать помощь Киеву и наращивать собственные оборонные расходы. Для этого государство берёт всё больше долгов. На этом фоне средства, которые могли бы использоваться для обеспечения благосостояния населения, направляются на вооружения. Однако, отметил Варвикко, большинство финнов пока не воспринимает сокращение социальных расходов как следствие военной поддержки Украины.

Он считает, что сохранение такой политики способно ухудшить положение общества в долгосрочной перспективе. Если расходы будут продолжать расти, государство — увеличивать заимствования, а экономика не продемонстрирует улучшений, последствиями могут стать рост бедности, безработицы и снижение доступности услуг.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Братислава не присоединится к европейским механизмам, через которые финансируются военные потребности Киева. Политик обратил внимание на ситуацию с бюджетными средствами у украинской стороны. Он отметил, что после согласования Европейским союзом займа на 90 миллиардов евро Киев уже заявляет о нехватке финансов. Фицо добавил, что его страна никогда не участвовала в схемах, направленных на спонсирование боевых действий.