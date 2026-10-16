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Опубликовано 16 октября, 19:51

«Ваши близкие ждут вас дома»: Путин обратился к участнику освобождения Доброполья

Путин поблагодарил военного за освобождение Доброполья и попросил беречь себя

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поговорил с младшим лейтенантом, участвовавшим в освобождении Доброполья, и поблагодарил его за службу. Глава государства пообщался с военным во время посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

Десантно-штурмовой взвод под командованием офицера отличился при освобождении населённого пункта. Путин выразил признательность военнослужащему и всему его подразделению.

«Я благодарю вас за службу, берегите себя, ваши близкие ждут вас дома, я знаю тоже об этом. Вам всего самого доброго, слова самой искренней благодарности вам и всему составу вашего подразделения», — обратился российский лидер к младшему лейтенанту.

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Ранее Владимир Путин поздравил военнослужащих 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Доброполья. Это город в северо-западной части Донецкой Народной Республики, расположенный на реке Бык, примерно в 20 километрах к северу от Красноармейска. До начала боевых действий здесь проживали около 28 тысяч человек. Доброполье является одним из центров угольной промышленности Донбасса

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Татьяна Миссуми
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