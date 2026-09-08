Вашингтон хочет открыть компаниям США доступ к полезным ископаемым Венесуэлы

Вашингтон рассчитывает расширить участие американских компаний в добыче полезных ископаемых Венесуэлы, включая золото. Администрация Дональда Трампа обсуждает меры, которые могут открыть отрасль для инвесторов из США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди рассматриваемых вариантов — президентский указ о критически важных минералах. По сведениям агентства, документ пока находится на стадии разработки.

Инициатива позволит американскому бизнесу получить доступ не только к венесуэльской нефти, но и к другим природным ресурсам республики. Собеседники Reuters связывают эти планы с интересами национальной безопасности США.

Окончательные решения пока не приняты. Агентство отмечает, что подход американской администрации к венесуэльским ископаемым ещё может измениться.

Тем временем стратегический нефтяной резерв США сократился до минимума почти за 44 года. По данным американского Минэнерго, к концу недели, завершившейся 4 сентября, в нём оставалось 285,4 млн баррелей. Более низкий показатель в последний раз фиксировали в ноябре 1982 года.