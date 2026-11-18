США и Венесуэла подписали соглашение о возобновлении оборонного партнёрства. Документ предусматривает расширение взаимодействия между военными двух стран, включая совместную подготовку и обмен разведывательной информацией. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Каракас.

По словам Хегсета, договор позволит американским и венесуэльским военным проводить совместные тренировки, обмениваться разведданными и расширять сотрудничество в сфере оборонного оборудования и технологий.

Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала возобновление военного взаимодействия с Вашингтоном.

Хегсет заявил, что партнёрство должно помочь укрепить безопасность Венесуэлы и защитить её от угроз со стороны иностранных сил, преступных и наркоторговых группировок. Он также сообщил о готовности США содействовать модернизации и профессиональной подготовке венесуэльской армии.

Тем временем более 12 миллиардов долларов, вырученных от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, прошли через специальный счёт, находящийся под контролем американских властей. С 3 января по 30 сентября 2026 года на счёт поступило 12,26 миллиарда долларов. Его создало Министерство финансов США после отстранения Николаса Мадуро от власти. Первоначально средства размещались в Катаре, однако в конце января счёт перевели в нью-йоркский Citibank.