Захват Мадуро, триумф Трампа и удары по Ирану: 16 сбывшихся пророчеств The Economist на 2026 год Оглавление Зима: захват Мадуро и удары по Ирану Весна: полёт Artemis II к Луне и встреча Трампа с Си Цзиньпином Лето: чемпионат мира по футболу, 250-летие США и премьера «Одиссеи» Осень: промежуточные выборы в США и выход GTA VI Год назад эти рисунки выглядели как обычный ребус. Уже в январе один символ связали сразу с двумя громкими событиями, а дальше совпадения посыпались одно за другим. Life.ru проверил, что сбылось с обложки The Economist на 2026 год и какие детали теперь трудно развидеть. Трамп, наручники и ракеты: какие прогнозы с обложки The Economist на 2026 год сбылись на самом деле? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британский журнал The Economist каждый год выпускает спецномер с прогнозами. Стоит появиться его обложке, как читатели начинают гадать, что означают рисунки и какие события за ними стоят. Life.ru уже разобрал с политологом десять тревожных прогнозов с новой обложки на 2027 год. Но перед тем как смотреть с уверенностью в новый год, нужно вспомнить, что нам обещали на 2026-й. Давайте вместе проверим, какие из предсказаний The Economist действительно сбылось!

Зима: захват Мадуро и удары по Ирану

Захват Мадуро, спор о Гренландии и удары по Ирану: что сбылось с обложки The Economist зимой 2026 года? Фото © Gettyimages / Andrew Harnik, © Shutterstock / FOTODOM / zelvan, © Truth Social / realDonaldTrump

3 января американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в Каракасе, после чего их вывезли в США. Сжатый кулак в наручнике рядом с американским флагом можно связать с этой операцией. Сам рисунок оставляет открытым вопрос, чья это рука.

23 января несколько тысяч человек вышли в центр Миннеаполиса на протест против действий американской иммиграционной службы ICE. У кулака в наручнике появилась вторая трактовка. Его можно связать и с протестами против задержаний внутри самих США.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ запустил ракеты по Израилю и странам Персидского залива. На обложке есть и ракеты, и вспышки взрывов, поэтому рисунок можно сопоставить с этой эскалацией.

Весна: полёт Artemis II к Луне и встреча Трампа с Си Цзиньпином

Облёт Луны Artemis II и встреча Трампа с Си Цзиньпином: что совпало с обложкой The Economist весной 2026 года? Фото © ТАСС / АР / John Raoux, © ТАСС / EPA / YONHAP

26 марта американский индекс Nasdaq Composite закрылся более чем на 10% ниже своего предыдущего максимума и вошёл в коррекцию. Это событие подходит к биржевому графику на обложке. В самом выпуске The Economist отдельно предупреждал о риске кризиса на рынке облигаций.

1 апреля американский регулятор FDA одобрил Foundayo, препарат для снижения веса в таблетках. Появление новых таблеток для похудения The Economist прямо назвал одной из главных тем года, так что у медицинских символов на обложке есть объяснение в самом спецвыпуске.

1–10 апреля NASA провело миссию Artemis II. Четверо астронавтов облетели Луну 6 апреля, а 10 апреля по местному времени корабль Orion приводнился у берегов Калифорнии. В спецвыпуске The Economist писал об этом полёте заранее и указывал тогдашний срок запуска — февраль 2026 года. У лунной миссии была и личная история. Life.ru рассказал, почему астронавты предложили назвать лунный кратер в честь жены командира Рида Уайзмана.

19 апреля человекоподобный робот китайской компании Honor выиграл полумарафон роботов в Пекине. Он преодолел дистанцию за 50 минут 26 секунд, быстрее действовавшего мирового рекорда среди людей. С роботом на обложке совпала тема, а забег оказался одним из её самых наглядных примеров.

14–15 мая Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, где обсуждали торговлю, Тайвань и войну в Иране. На обложке изображены оба лидера.

17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Вспышку тоже можно сопоставить с медицинскими символами на обложке. ВОЗ отдельно указала, что она не соответствовала критериям пандемической чрезвычайной ситуации.

24 мая в Лас-Вегасе впервые прошли Enhanced Games или «Олимпиада на стероидах». Участники выступали в плавании, лёгкой и тяжёлой атлетике, а правила позволяли им использовать вещества, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством. Спортсменов и шприцы на обложке можно связать с этими соревнованиями. The Economist включил их в список главных тем года ещё в ноябре.

Лето: чемпионат мира по футболу, 250-летие США и премьера «Одиссеи»

ЧМ по футболу, 250-летие США и «Одиссея» Нолана: какие события лета 2026 года были на обложке The Economist? Фото © ТАСС / АР / Julio Cortez, © Кадр из фильма «Одиссея», режиссёр и сценарист Кристофер Нолан

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике проходил чемпионат мира по футболу. В финале Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0. К этому турниру отсылает футболист с мячом на обложке. Чемпионат был одной из заявленных тем спецвыпуска, а страны-хозяйки и сроки были известны задолго до его выхода. После финального свистка испанцам пришлось вспомнить об обещаниях, которые они давали по ходу турнира. Life.ru собрал семь пари испанских футболистов на случай победы на ЧМ-2026.

4 июля США отметили 250 лет со дня принятия Декларации независимости. Торт в центре обложки и американский флаг отсылают к юбилею, который The Economist поставил первым в списке главных тем 2026 года. К юбилею США Life.ru проверил семь живучих мифов об американцах, от любви к гамбургерам до привычки судиться по любому поводу.

17 июля в прокат вышла «Одиссея» Кристофера Нолана. Связь парусника на обложке с фильмом подсказывает сам спецвыпуск. В нём была статья о том, чему путешествие героя Гомера может научить читателей в 2026 году, с прямым упоминанием июльской премьеры. Если после «Одиссеи» хочется ещё античных приключений, у Life.ru есть подборка из семи фильмов по мотивам древнегреческих мифов.

Осень: промежуточные выборы в США и выход GTA VI

Промежуточные выборы в США и дата выхода GTA VI: какие события осени 2026 года отметил журнал The Economist? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

3 ноября на промежуточных выборах демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. В спецвыпуске The Economist допускал, что демократы вернут Палату представителей, а их шансы на победу в Сенате оценивал как небольшие. Бюллетень рядом с американским флагом отсылает к выборам, итоги которых оказались удачнее для демократов, чем предполагал журнал.

19 ноября Rockstar Games планирует выпустить Grand Theft Auto VI. С игрой можно связать геймпад на обложке. The Economist писал о GTA VI в спецвыпуске. Для тех, кто ждёт возвращения в Вайс-Сити, Life.ru собрал всё о запуске GTA VI — от времени релиза и предзагрузки до платформ и цен.

У торта с цифрой 250 и парусника были подсказки в самом спецвыпуске. The Economist заранее писал о юбилее США и премьере «Одиссеи» Нолана. А вот кулак в наручнике за один январь успел получить два объяснения. Какое совпадение вам кажется самым точным? Мы тоже заглянули в будущее кино и примерили на Роберта Паттинсона шесть культовых образов Джеймса Бонда.

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Авторы Анна Московко