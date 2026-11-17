История человечества полна событий, которые даже в художественном фильме показались бы слишком неправдоподобными. Люди судили умерших, объявляли войны, о которых потом забывали на несколько столетий, и умудрялись выжить там, где шансов практически не оставалось. Некоторые из этих историй хорошо задокументированы, другие со временем обросли легендами, но от этого не стали менее удивительными. Life.ru рассказывает о пяти реальных случаях, которые звучат как выдумка.

Суд над мёртвым папой Римским: как покойника заставили отвечать за свои грехи

Суд над мёртвым папой в 897 году: за что Стефан VI приказал выкопать тело Формоза и посадить на трон? Фото © Wikipedia / Жан-Поль Лоранс

В 897 году в Риме состоялся судебный процесс, который даже по средневековым меркам выглядел безумно. Папа римский Стефан VI приказал выкопать из могилы тело своего предшественника Формоза, умершего девятью месяцами ранее, облачить покойника в папские одежды и усадить на трон перед церковным судом.

Формоза обвиняли в нарушении церковных законов, незаконном занятии папского престола и злоупотреблении властью, причём обвинения зачитывали так, словно подсудимый действительно мог на них ответить. Чтобы процесс выглядел законным, мёртвому понтифику даже назначили защитника, а специально приставленный диакон должен был говорить от его имени.

Разумеется, исход этого необычного разбирательства был предрешён, ведь за обвинениями стояла ожесточённая борьба за власть внутри католической церкви. Формоза признали виновным, лишили папского достоинства, отменили совершённые им рукоположения и отрубили три пальца правой руки, которыми он при жизни благословлял верующих. После этого тело переодели, закопали в безымянной могиле, а позднее снова выкопали и бросили в реку Тибр.

Однако расправа над мертвецом обернулась катастрофой для самого Стефана VI... Вскоре его свергли, заключили в тюрьму и задушили, а Формоза впоследствии реабилитировали и похоронили с почестями. Этот эпизод вошёл в историю как Трупный синод и до сих пор считается одним из самых скандальных событий в истории папства.

Корабль-призрак «Мэри Селеста»: куда исчезли десять человек посреди океана

Тайна корабля «Мэри Селеста» в 1872 году: куда пропали капитан, его семья и семь моряков посреди Атлантики. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В декабре 1872 года моряки британского судна «Dei Gratia» заметили в Атлантическом океане странный корабль, который бесцельно дрейфовал неподалёку от Азорских островов. Когда они поднялись на борт «Мэри Селесты», то обнаружили совершенно необъяснимую картину. Судно сохраняло плавучесть, груз оставался на месте, запасы продовольствия и пресной воды никуда не исчезли, но на борту не оказалось ни одного человека.

Всего за несколько недель до этого корабль отправился из Нью-Йорка в Геную под командованием капитана Бенджамина Бриггса, который взял с собой жену Сару, двухлетнюю дочь Софию и семерых матросов. Теперь все десять человек бесследно пропали, оставив после себя лишь личные вещи и загадочные обстоятельства исчезновения. Следов ожесточённой борьбы или очевидных признаков нападения обнаружено не было, зато выяснилось, что единственная спасательная шлюпка отсутствовала, а одна из помп была разобрана.

В трюме находилась вода, однако корабль не выглядел обречённым на гибель, поэтому возникал главный вопрос: зачем опытный капитан решил покинуть относительно исправное судно посреди океана? За последующие полтора столетия исследователи выдвинули десятки предположений, начиная от пиратского нападения и заканчивая страхом перед взрывом паров спирта, который перевозила «Мэри Селеста».

Согласно одной из наиболее правдоподобных версий, Бриггс мог ошибочно решить, что корабль тонет, и приказать эвакуироваться, после чего шлюпку унесло в открытый океан. Однако никаких достоверных свидетельств произошедшего не сохранилось, а капитана, его семью и матросов так и не нашли.

Война длиной 335 лет: как Нидерланды и британские острова забыли заключить мир

Война продолжительностью 335 лет: почему Нидерланды и острова Силли заключили мир только в 1986 году? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1651 году, когда Англию раздирала гражданская война между сторонниками короля и парламентом, небольшие острова Силли у юго-западного побережья страны превратились в одно из последних убежищ роялистов. Оттуда действовали корабли, нападавшие в том числе на голландские торговые суда, поэтому Нидерланды отправили к островам военную эскадру под командованием адмирала Мартена Тромпа.

Голландцы потребовали возместить нанесённый ущерб, но добиться компенсации не смогли, и, согласно наиболее известной версии событий, адмирал объявил островам войну. Правда, развернуть полноценные боевые действия так и не удалось, поскольку вскоре Силли перешли под контроль английского парламента, а голландский флот отправился домой, не произведя ни одного выстрела по противнику.

На этом история могла бы закончиться, если бы спустя несколько столетий местный историк Рой Дункан не заинтересовался старинным конфликтом и не обратился в посольство Нидерландов. Выяснилось, что отдельного мирного договора между голландцами и островитянами никто не заключал, поэтому 17 апреля 1986 года нидерландский посол прибыл на Силли, чтобы торжественно завершить противостояние, символически завершив «335-летнюю войну».

Так или иначе, историки до сих пор спорят, можно ли считать этот конфликт полноценной войной, поскольку полномочия Тромпа объявлять её остаются предметом дискуссий, а мир между Англией и Нидерландами был заключён ещё в XVII веке. Тем не менее церемония 1986 года действительно состоялась, а история о самой долгой войне без единого выстрела стала одной из самых необычных дипломатических легенд.

Человек, переживший две атомные бомбардировки: невероятная судьба Цутому Ямагути

Две атомные бомбардировки в августе 1945 года: как Цутому Ямагути чудом выжил в Хиросиме и Нагасаки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

6 августа 1945 года 29-летний японский инженер Цутому Ямагути собирался возвращаться домой после командировки в Хиросиму, где он работал над проектированием судов. До отправления оставалось совсем немного времени, когда американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу.

Ямагути находился примерно в трёх километрах от эпицентра взрыва, получил серьёзные ожоги и повреждения барабанных перепонок, но сумел выбраться из разрушенного города. Несмотря на травмы и пережитый ужас, инженер добрался до родного Нагасаки 8 августа, надеясь наконец оказаться в безопасности рядом с семьёй. Однако судьба приготовила ему испытание, которое практически невозможно представить.

Человек, который пережил два атомных взрыва: почему Цутому Ямагути оказался в обоих городах в 1945 году? Фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уже на следующий день, 9 августа, Ямагути находился на работе и рассказывал начальнику о случившемся в Хиросиме, когда над Нагасаки произошёл второй атомный взрыв. Инженер снова оказался неподалёку от эпицентра, но чудом выжил и на этот раз, хотя последствия облучения и полученных травм сопровождали его ещё долгие годы.

Он прожил до 93 лет, рассказывал о пережитых событиях и выступал против ядерного оружия, а в 2009 году японские власти официально подтвердили, что он пережил обе атомные бомбардировки. Ямагути стал первым человеком, получившим такое официальное признание, хотя исследователям известны и другие люди, находившиеся в обоих городах во время взрывов. Сам инженер считал, что его необыкновенное спасение должно напоминать будущим поколениям об ужасах ядерной войны.

Женщина, бросившая вызов Римской империи: как Боудикка едва не освободила Британию

Женщина, бросившая вызов Древнему Риму: за что Боудикка мстила империи и чем закончилась её борьба в I веке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 60–61 годах нашей эры Римская империя столкнулась с восстанием, которое возглавила женщина, чьё имя впоследствии стало символом борьбы против захватчиков. Боудикка была супругой Прасутага, правителя британского племени иценов, который перед смертью рассчитывал сохранить независимость своих владений, завещав их дочерям и римскому императору Нерону.

Однако римские власти не стали уважать его последнюю волю, захватили имущество семьи и начали жестоко расправляться с местной знатью. По свидетельству историка Тацита, саму Боудикку публично высекли, а её дочерей подвергли сексуальному насилию, после чего униженная правительница объединила несколько британских племён и подняла масштабное восстание против римского господства.

Войско Боудикки обрушилось на римские поселения и уничтожило Камулодун, современный Колчестер, а затем захватило и сожгло Лондиний, на месте которого сегодня находится Лондон. Под удар попал и Веруламий, нынешний Сент-Олбанс, причём античные авторы сообщали о десятках тысяч погибших, хотя точность этих оценок вызывает сомнения у современных историков.

Казалось, что римское господство в Британии вот-вот рухнет, но в решающем сражении войска наместника Гая Светония Паулина сумели разгромить значительно превосходившие их силы восставших. О дальнейшей судьбе Боудикки известно немного. Тацит утверждал, что она покончила с собой, приняв яд, чтобы не попасть в руки врагов, однако достоверных подтверждений этой версии нет. Несмотря на поражение, её восстание стало одним из самых серьёзных испытаний для Рима в Британии.

Что удивило вас больше всего? Суд над покойником, война без единого выстрела или невероятное спасение человека, который пережил две атомные бомбардировки?? Иногда реальные события настолько необычны, что в них трудно поверить даже спустя сотни лет. А если вы любите пугающие факты из истории, предлагаем узнать, какие пять реальных трагедий произошли в пятницу, 13-го.