Вашингтон изменил подход: США больше не требуют от Киева уступок ради гарантий безопасности

Вашингтон изменил подход к мирному урегулированию на Украине и заверил Киев, что не станет принуждать его к территориальным уступкам ради получения гарантий безопасности. Ранее американская сторона рассматривала отказ от претензий на спорные территории как одно из возможных условий будущего соглашения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомлённых собеседников.

По информации издания, первоначально США увязывали предоставление гарантий безопасности с готовностью украинских властей пойти на компромисс по территориальному вопросу. Однако впоследствии Вашингтон дал понять, что не намерен напрямую добиваться от Киева отказа от его требований за столом переговоров.

При этом изменение американской позиции не означает, что территориальный вопрос снят с повестки. Он остаётся одним из наиболее сложных препятствий на пути к возможному соглашению между Москвой и Киевом.

Ранее Life.ru рассказывал о новом американском плане урегулирования конфликта на Украине. По сведениям The Economist, обсуждаемый вариант соглашения предусматривает особый режим для Донбасса, ограничения на вступление Украины в НАТО и предоставление Киеву гарантий безопасности. Также рассматриваются экономические договорённости между Россией и США. Окончательные условия не согласованы.