Вашингтон поставил Киеву ультиматум по разведданным из-за ударов по энергетике России

Американские спецслужбы предупредили посольство Украины в Вашингтоне о возможном полном прекращении обмена разведывательной информацией. США пригрозили немедленно остановить сотрудничество, если Киев продолжит наносить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предупреждения были настолько масштабными, что звонки получали все, у кого была украинская фамилия», — рассказал собеседник издания.

По информации газеты, американская сторона передала предупреждение украинскому посольству 12 октября. Представители разведывательных ведомств США дали понять, что новые атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут привести к немедленному прекращению передачи Киеву всех разведданных.

При этом Вашингтон пока не остановил сотрудничество полностью. Источник The Washington Post уточнил, что угроза остаётся в силе, однако обмен информацией, по крайней мере частично, продолжается.

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский ранее подтвердил в интервью американскому радио NPR, что украинские военные получали предупреждения о возможном прекращении разведывательной поддержки. По его словам, на момент разговора американская сторона ещё не реализовала эти угрозы.

Одновременно Киев столкнулся с перебоями в получении информации о российских ракетных ударах. Зеленский заявил, что украинская сторона дважды не получила заблаговременных предупреждений о приближении баллистических ракет. Позднее представители Воздушных сил Украины сообщили, что во время следующих волн атак партнёры возобновили передачу соответствующих сведений.

Сам президент США Дональд Трамп 13 октября заявил журналистам, что Вашингтон продолжает делиться разведывательной информацией с Украиной. Американский лидер также подчеркнул, что его администрация добивается завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что в администрации Дональда Трампа обсуждают возможность ограничения разведывательной поддержки Киева. По сведениям американского издания Semafor, президент США рассматривает прекращение передачи информации, которую украинские военные используют для ударов по объектам на территории России. Один из источников газеты утверждал, что Трамп крайне раздражён сложившейся ситуацией и способен отдать соответствующий приказ.