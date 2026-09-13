Вашингтон продлил отмену ограничений на оборонное сотрудничество с Кипром

США ещё на год сохранили для Республики Кипр исключение из ограничений на оборонное сотрудничество. Решение будет действовать в 2027 финансовом году и позволит продолжить поставки американской продукции военного назначения, сообщает МИД Кипра.

Речь идёт об ограничениях, предусмотренных Правилами международной торговли оружием ITAR. Благодаря исключению Кипр сможет получать из США оборонную продукцию и услуги, а также проводить их реэкспорт и передачу в установленных случаях.

В Никосии рассматривают решение Вашингтона как продолжение курса на расширение стратегического партнёрства. Кипрский МИД отдельно указал на сотрудничество двух стран в обороне, безопасности, кризисном управлении и проведении небоевых эвакуационных операций.

Внешнеполитическое ведомство не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) заявило о «глубоком сожалении» и предупредило, что такой шаг может ускорить наращивание вооружений на острове.

Ограничения на поставки американского оружия Кипру Вашингтон ввёл ещё в 1987 году, рассчитывая таким образом поддержать процесс воссоединения острова. В январе 2025 года президент США Джо Байден разрешил республике участвовать в трёх американских оборонных программах. Они предусматривают в том числе передачу излишков военного имущества, военные продажи иностранным государствам и помощь в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что США выразили готовность поставлять Ирану ядерное топливо при условии отказа Тегерана от самостоятельного обогащения урана. Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Вашингтон предпочитает решить вопрос иранской ядерной программы через переговоры. До начала военной операции американская сторона, по словам спецпосланника Стива Уиткоффа, предлагала Ирану на десять лет отказаться от обогащения в обмен на бесплатное топливо для мирной атомной энергетики. При этом в Вашингтоне не исключали военного варианта в случае провала дипломатии.