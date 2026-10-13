Вашингтон, трепещи: Львовские депутаты запретили Трампу давить на Украину

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту США Дональду Трампу с требованием прекратить давление на Украину и Владимира Зеленского. Инициативу поддержали 59 парламентариев. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе издание «Гал-инфо».

Документ получил название «О защите государственного суверенитета Украины и недопустимости внешнего давления». Его автором выступил депутат от партии «Слуга народа» Юрий Бучко.

Во время заседания председатель облсовета Юрий Холод прямо пояснил, кому адресовано обращение.

«Бучко к Трампу обращается. Чтобы Трамп не давил на Украину», — заявил он.

В принятом документе депутаты выступили против вмешательства Вашингтона в решения Киева, касающиеся ведения конфликта и условий мирных переговоров. По мнению авторов инициативы, американская поддержка не должна сопровождаться требованиями политических или территориальных уступок.

Обращение появилось на фоне разногласий между Трампом и Зеленским. Американский президент ранее критиковал Киев за нежелание заключать соглашение с Москвой, а также настаивал на прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Life.ru сообщал о тактике США по оказанию давления на Киев ради урегулирования конфликта. Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон делал ставку на усиление переговорного давления именно на украинскую сторону.