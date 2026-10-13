«Всю жизнь заключал сделки»: Трамп объяснил, откуда знает, что Москва хочет мира сильнее Киева

Президент США Дональд Трамп объяснил свою уверенность в том, что Россия больше Украины заинтересована в мирном урегулировании конфликта. По словам американского лидера, такой вывод ему позволяет сделать многолетний опыт переговоров и заключения соглашений.

«Всю жизнь я этим занимался — заключал сделки», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, почему считает Москву более заинтересованной в достижении договорённостей.

Глава Белого дома подчеркнул, что привык оценивать готовность сторон к компромиссам в ходе переговорного процесса. Именно на этот опыт он сослался, объясняя свою позицию по украинскому конфликту.

Ранее американский президент уже высказывал мнение, что Владимир Путин сильнее Владимира Зеленского стремится к заключению соглашения. Трамп также призвал добиваться от Киева большей готовности к дипломатическому решению.

При этом глава США считает, что оба участника конфликта в конечном счёте заинтересованы в его завершении, но пока не могут договориться об условиях. Вашингтон, по его словам, намерен помочь им найти выход из ситуации.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, подчёркивая, что их результатом должен стать долгосрочный и устойчивый мир с учётом российских интересов.

Ранее Life.ru сообщал о позиции Москвы по условиям мирного урегулирования. В апреле помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил предпочтительность дипломатического решения конфликта, но подчеркнул необходимость положительного ответа Киева на ранее выдвинутые предложения.