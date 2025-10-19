Давление на Киев: Раскрыта тактика США по урегулированию конфликта на Украине

Белый дом делает основную ставку на давление в отношении Киева, а не Москвы, в рамках подготовки к новым переговорам с Россией. Таковы выводы анализа, проведённого газетой The Wall Street Journal.

В материале издания утверждается, что внутри администрации чиновники отметили нежелание президента США Дональда Трампа давить на российского лидера Владимира Путина, который пока не проявляет особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, отметил один из чиновников администрации.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид констатировал, что, хотя инструменты для усиления экономического и военного давления на Москву существуют, администрация Трампа не прибегает к их использованию. На этом фоне Вашингтон склоняется к дипломатическому пути и планирует серию встреч с Россией провести в ближайшее время больше подготовительных встреч не на самом высоком уровне, чем перед переговорами на Аляске.