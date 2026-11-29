«Вашингтон Уизардс» отправил в отставку главного тренера Брайана Кифа после неудачного старта сезона НБА. Об увольнении 50-летнего американского специалиста сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания, позднее решение подтвердил официальный сайт лиги.

Временно руководить столичной командой поручили Адаму Капорну. Он также возглавляет мужскую сборную Австралии по баскетболу и входит в тренерский штаб «Вашингтона».

Киф начал исполнять обязанности наставника «Уизардс» в январе 2024 года, а в июне того же года получил постоянное назначение. За время его работы команда выиграла 50 матчей и потерпела 173 поражения в регулярных чемпионатах НБА.

Последней игрой специалиста во главе клуба стала встреча с «Орландо Мэджик», состоявшаяся в ночь на 29 ноября. «Вашингтон» уступил сопернику со счётом 91:116. После 20 матчей нынешнего сезона на счету столичной команды семь побед и 13 проигрышей.