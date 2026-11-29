«Вашингтон Уизардс» избавились от главного тренера после 173 поражений
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«Вашингтон Уизардс» отправил в отставку главного тренера Брайана Кифа после неудачного старта сезона НБА. Об увольнении 50-летнего американского специалиста сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания, позднее решение подтвердил официальный сайт лиги.
Временно руководить столичной командой поручили Адаму Капорну. Он также возглавляет мужскую сборную Австралии по баскетболу и входит в тренерский штаб «Вашингтона».
Киф начал исполнять обязанности наставника «Уизардс» в январе 2024 года, а в июне того же года получил постоянное назначение. За время его работы команда выиграла 50 матчей и потерпела 173 поражения в регулярных чемпионатах НБА.
Последней игрой специалиста во главе клуба стала встреча с «Орландо Мэджик», состоявшаяся в ночь на 29 ноября. «Вашингтон» уступил сопернику со счётом 91:116. После 20 матчей нынешнего сезона на счету столичной команды семь побед и 13 проигрышей.
В ноябре похожая тренерская перестановка произошла в московском хоккейном «Динамо»: после временного отстранения Леонид Тамбиев покинул команду по взаимному согласию сторон. Специалист проработал в столичном клубе около семи месяцев.