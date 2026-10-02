Вашингтон усиливает блокаду: Береговая охрана США захватила два судна с топливом для Кубы

Береговая охрана США за последние месяцы взяла под контроль два судна, которые, по данным Вашингтона, перевозили топливо на Кубу. Американская сторона заявила, что оба борта использовались для поставок, которые она считает незаконными.

Речь идёт о Grace и Jaira Provider. На первое американские военнослужащие высадились в начале сентября, после чего судно доставили в Мексику. Второе оказалось под контролем США ещё летом.

В Вашингтоне причислили оба борта к так называемому теневому флоту. При этом кому именно принадлежат Grace и Jaira Provider, американская сторона не уточнила. Других подробностей операций Береговая охрана также не привела.

Действия разворачиваются на фоне курса США на прекращение топливных поставок в карибскую республику. В январе американская администрация объявила меры, нацеленные на полную блокаду таких перевозок, а странам-поставщикам пригрозила санкциями. В последующие месяцы ограничения против Гаваны были дополнительно усилены.

Нехватка топлива особенно ударила по энергетическому сектору Кубы. Ситуация в стране приобрела кризисный характер, а перебои с энергоснабжением стали одной из наиболее заметных проблем последних месяцев.

Ранее Life.ru сообщал, что с 30 сентября США ввели новые ограничения против Кубы. Одним из главных изменений сталт дополнительные меры против иностранных финансовых организаций. Для институтов, проводящих операции в интересах лиц из американских санкционных списков, предусмотрены вторичные санкции.