Васильев: Сын Плющенко мог перейти в сборную Белоруссии, но всё сорвалось

Фигурист Александр Плющенко мог выступать не за Азербайджан, а за сборную Белоруссии. Переход 13-летнего сына двукратного олимпийского чемпиона обсуждался с российскими спортивными властями и его родителями, однако в последний момент сделка сорвалась, рассказал РИА «Новости» бывший главный тренер белорусской национальной команды Олег Васильев.

По его словам, переговоры велись с Минспортом России, Олимпийским комитетом России, Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Родители фигуриста не возражали против смены сборной и даже встречались с министром спорта Белоруссии Сергеем Ковальчуком.

«Мы вели переговоры с Минспортом России и Олимпийским комитетом России (ОКР), а также с Евгением Плющенко и Яной Рудковской о переходе в сборную Белоруссии Александра Плющенко», — рассказал Васильев.

Однако, как утверждает тренер, в последний момент переход заблокировала руководитель Союза конькобежцев Белоруссии Юлия Комлева. Якобы именно поэтому Плющенко перешёл в Азербайджан.

Напомним, Life.ru сообщал, что 13-летний фигурист получил спортивное гражданство республики сроком на пять лет. Перед этим Федерация фигурного катания на коньках России дала ему открепление. Евгений Плющенко объяснял решение желанием дать сыну возможность выступать на международных соревнованиях. Уже в сентябре Александр дебютировал в юниорской серии ISU: в Анкаре он стал 13-м, а затем занял десятое место на этапе в Батуми.