«Важна третья сторона»: Зиналиева оценила запуск «Школы доверия»
Член родкома Зиналиева: «Школа доверия» поможет бережно решать конфликты
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Минпросвещения России запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться туда могут школьники, их родители и педагоги — бесплатно по номеру: 8-800-707-02-01. На линию можно сообщить о конфликтных ситуациях в образовательных организациях.
Член Всероссийского родительского комитета Ольга Зиналиева в беседе с Life.ru назвала решение правильным и нужным. По её словам, не каждый ребёнок может открыто рассказать о проблеме учителю или родителям, а конфликты часто воспринимаются эмоционально, из-за чего сложно разобраться в первопричине.
В таком случае важна третья сторона, которой и должен стать специалист телефона доверия.
Однако, на мой взгляд, нужно учесть несколько моментов. Во-первых, необходимо довести информацию о работе телефона доверия до каждого школьника. Во-вторых, по ту сторону телефонный трубки будет сидеть компетентный специалист, который поможет действительно разобраться в ситуации, выступить своего рода медиатором конфликта.
«Важно, чтобы телефон доверия не стал историей о том, как найти виновного, а действительно помог бережно и корректно выстроить взаимоотношения в школе как между детьми, так и между учеником и учителем», — заключила эксперт.
Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о запуске единой круглосуточной линии психологической помощи «Школа доверия», куда могут обратиться школьники, их родители и педагоги. По его словам, важно не бояться обращаться на линию, поскольку это позволит не допустить дальнейшего развития проблемной ситуации.
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