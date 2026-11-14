Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн случайно раскрыли на камеру свои опасения по поводу того, где безопаснее носить мобильный телефон. Разговор политиков на климатическом саммите ООН COP31 в турецкой Анталье неожиданно перешёл к интимной теме, а запись попала в эфир. Курьёзное видео опубликовал австралийский телеканал Channel 7.

Инцидент произошёл перед началом деловой встречи, посвящённой инвестициям в возобновляемую энергетику Австралии. Альбанезе указал на нагрудный карман пиджака и посоветовал коллеге не держать там смартфон, предположив, что излучение устройства может нарушить сердечный ритм.

Однако Боуэн признался, что его куда больше беспокоит другая часть тела. Министр рассказал, что перестал класть телефон в карман брюк, после чего премьер прямо поинтересовался, не связано ли это с опасениями за половой орган.

«Да, это довольно важно. Возможно, даже важнее моего сердца», — со смехом ответил Боуэн.

Политики рассмеялись, даже не подозревая, что находящийся рядом микрофон включён, а камера записывает их беседу. Позднее телеканал обнародовал видео, а представитель канцелярии премьер-министра объяснил, что коллеги просто шутили между заседаниями.

А ранее в польском сейме включённый микрофон зафиксировал нецензурное высказывание председателя парламентской комиссии в адрес депутата Томаша Зимоха. Конфуз произошёл в октябре 2025 года во время обсуждения бюджетных вопросов и инициативы, связанной с делом о подрыве «Северных потоков». После возникшего скандала политик принёс извинения и пообещал, что подобное больше не повторится.