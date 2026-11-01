Группа «Любэ» совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко занимается организацией похорон бэк-вокалиста Алексея Тарасова. Церемония прощания и погребение музыканта запланированы на 4 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил концертный директор коллектива Олег Головко.

По словам представителя группы, сейчас решаются организационные вопросы. Для музыкантов важно достойно проститься с коллегой, который был частью коллектива на протяжении нескольких десятилетий.

«Я сейчас занимаюсь организацией похорон, нахожусь на встрече с агентами. Для нас очень важно достойно проводить в последний путь нашего товарища», — рассказал Головко.

Алексей Тарасов ушёл из жизни 30 октября в возрасте 64 лет. О его смерти представители «Любэ» сообщили в официальном сообществе коллектива, выразив соболезнования родным, близким и всем, кто знал музыканта.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова, занимался оперным пением, а в 1989 году присоединился к «Любэ». Артист участвовал в записи всех альбомов группы, а с 2005 года регулярно выступал на концертах.

В последние месяцы поклонники замечали отсутствие Тарасова на сцене. Вместо него вокальные партии исполнял сын Серафим, который также связал свою жизнь с музыкой. После смерти отца молодой человек опубликовал совместные фотографии и трогательное прощальное обращение.