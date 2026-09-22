«Важный элемент ООН»: Песков отверг идею Эрдогана об отказе от права вето России

Россия сохраняет приверженность институту постоянного членства в Совете Безопасности ООН и праву вето. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от подобных привилегий.

«Институт постоянных членов Совбеза, а также право вето являются очень важным элементом для всей структуры ООН. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва выступает за реформу Совета Безопасности ООН, но считает необходимым сохранить нынешний механизм постоянного членства.

«Мы полагаем, что СБ ООН, безусловно, должен быть реформирован. Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке: появилось много государств и межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в СБ», — заявил он.

Вопрос изменения структуры СБ ООН остаётся одной из тем международной дискуссии. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением пересмотреть действующую систему в Совбезе. Турецкий лидер неоднократно критиковал устройство организации и заявлял о необходимости изменений в международных институтах.