«Вдохновит армию и Путина»: В ВСУ дали тревожный прогноз по Запорожью
Командир ВСУ допустил появление российских групп в Запорожье зимой
Обложка © ТАСС / Александр Река
Отдельные российские пехотные группы уже этой зимой могут дойти до Запорожья. Такой прогноз сделал командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
По мнению Филатова, одним из основных направлений может стать район Степногорска и устья Днепра. Военный считает, что особенности застройки на этом участке способны повлиять на тактику продвижения.
«Я думаю, что в этом году, в зимний период, мы зафиксируем подход и заход в само Запорожье. Не войск, а отдельных групп. Это возможно, и очень большая вероятность этого», — заявил он.
Филатов уточнил, что речь идёт именно об отдельных пехотных группах, а не о заходе в город крупных соединений.
Украинский командир также признал, что подобное развитие событий могло бы иметь серьёзный политический и психологический эффект для Киева.
«Представьте, как это повлияет на наших партнёров, как это вдохновит ВС РФ и Путина», — сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские подразделения группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Президент также отметил ситуацию в Орехове: бои идут в центральных кварталах города.
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