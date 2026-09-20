«Вдохновит армию и Путина»: В ВСУ дали тревожный прогноз по Запорожью

Отдельные российские пехотные группы уже этой зимой могут дойти до Запорожья. Такой прогноз сделал командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

По мнению Филатова, одним из основных направлений может стать район Степногорска и устья Днепра. Военный считает, что особенности застройки на этом участке способны повлиять на тактику продвижения.

«Я думаю, что в этом году, в зимний период, мы зафиксируем подход и заход в само Запорожье. Не войск, а отдельных групп. Это возможно, и очень большая вероятность этого», — заявил он.

Филатов уточнил, что речь идёт именно об отдельных пехотных группах, а не о заходе в город крупных соединений.

Украинский командир также признал, что подобное развитие событий могло бы иметь серьёзный политический и психологический эффект для Киева.

«Представьте, как это повлияет на наших партнёров, как это вдохновит ВС РФ и Путина», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские подразделения группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Президент также отметил ситуацию в Орехове: бои идут в центральных кварталах города.