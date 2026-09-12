«Вдохновляющие инициативы»: Путин оценил фестиваль школьных хоров

Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» помогает патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии, направленном участникам, гостям и организаторам праздничного концерта «Мы вместе», который завершает фестиваль на костромской земле.

Сводный хор финалистов выступит вместе с оркестром и солистами Костромской государственной филармонии. В программу вошли произведения о Родине, героических страницах российской истории, ратных подвигах и трудовых достижениях прежних поколений.

«Уверен, такие масштабные, содержательные, поистине вдохновляющие инициативы, объединяющие юных артистов из многих регионов страны, служат патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент добавил, что подобные проекты развивают творческие способности, художественный вкус и культуру хорового пения у детей.

Путин также поблагодарил организаторов, педагогов и наставников за просветительскую работу, поздравил лауреатов фестиваля и пожелал участникам ярких впечатлений.

Ранее правительство Индии показало встречу Владимира Путина и Нарендры Моди в ролике под русскую песню «Матушка-земля». В видео вошли кадры переговоров на саммите БРИКС, посещения выставки «Иннопром Индия» и вручения российскому лидеру переведённого на русский язык древнего трактата «Тирукурал».