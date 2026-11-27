Жительница Липецкой области обманом получила 2 миллиона рублей у вдовы военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Женщина организовала фиктивный сбор денег якобы на лечение раненого бойца, которого на самом деле не существовало. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, объявление о помощи вымышленному военнослужащему разместила в социальной сети 42-летняя жительница Добровского округа. На призыв откликнулась 49-летняя женщина, недавно потерявшая мужа на СВО.

Поверив публикации, вдова начала переводить деньги на указанный счёт. Всего она отправила незнакомке около 2 миллионов рублей. Обман раскрылся, когда потерпевшая собралась сделать очередной перевод и заметила, что получателем средств значится автор объявления.

После вопросов в переписке организатор сбора перестала выходить на связь. Киберполицейские установили личность подозреваемой и восстановили обстоятельства перевода денег.

Выяснилось, что большую часть полученной суммы женщина потратила на личные нужды и погашение долгов. При этом её собственный супруг проходит службу в зоне специальной военной операции. Потерпевшей удалось вернуть 600 тысяч рублей.

В отношении 42-летней жительницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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