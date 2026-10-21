Вдова дважды Героя России Михаила Гудкова стала сенатором от Приморья

Вдова дважды Героя России Михаила Гудкова Жанна Гудкова стала сенатором от Приморского края. Её кандидатуру единогласно поддержали все 38 депутатов, присутствовавших на заседании регионального Законодательного собрания. Об этом заявили в пресс-службе краевого парламента.

Решение приняли по итогам тайного голосования. Накануне кандидатуру Гудковой рассмотрел профильный комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, рекомендовавший вынести её на голосование.

Жанна Гудкова пришла в региональный парламент совсем недавно. 20 сентября 2026 года её избрали депутатом Законодательного собрания Приморья от «Единой России», а уже 30 сентября она возглавила комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Будущий сенатор родилась в 1987 году в Спасске-Дальнем. Окончила Дальневосточный федеральный университет, работала заместителем директора представительства правительства Приморского края при Правительстве РФ. В 2026 году учредила благотворительный фонд «Варяг».

Михаил Гудков командовал 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, а весной 2025 года был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России. В сферу его ответственности входили морская пехота, береговые ракетные и артиллерийские войска.

Генерал-майор погиб 2 июля 2025 года во время выполнения боевой задачи в Курской области. Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил его второй медалью «Золотая Звезда». Гудков стал первым в современной истории России военным, дважды удостоенным звания Героя РФ.