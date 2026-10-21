Вдова дважды Героя России Михаила Гудкова стала сенатором от Приморья
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Вдова дважды Героя России Михаила Гудкова Жанна Гудкова стала сенатором от Приморского края. Её кандидатуру единогласно поддержали все 38 депутатов, присутствовавших на заседании регионального Законодательного собрания. Об этом заявили в пресс-службе краевого парламента.
Решение приняли по итогам тайного голосования. Накануне кандидатуру Гудковой рассмотрел профильный комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, рекомендовавший вынести её на голосование.
Жанна Гудкова пришла в региональный парламент совсем недавно. 20 сентября 2026 года её избрали депутатом Законодательного собрания Приморья от «Единой России», а уже 30 сентября она возглавила комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
Будущий сенатор родилась в 1987 году в Спасске-Дальнем. Окончила Дальневосточный федеральный университет, работала заместителем директора представительства правительства Приморского края при Правительстве РФ. В 2026 году учредила благотворительный фонд «Варяг».
Михаил Гудков командовал 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, а весной 2025 года был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России. В сферу его ответственности входили морская пехота, береговые ракетные и артиллерийские войска.
Генерал-майор погиб 2 июля 2025 года во время выполнения боевой задачи в Курской области. Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил его второй медалью «Золотая Звезда». Гудков стал первым в современной истории России военным, дважды удостоенным звания Героя РФ.
Ранее в Курской области назначили уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей. Новую должность занял ветеран СВО, заместитель председателя региональной ассоциации ветеранов Максим Калуцких. По словам губернатора Александра Хинштейна, кандидатуру Калуцких согласовали после обсуждения с коллегами и ветеранским сообществом. Новый уполномоченный также является выпускником региональной кадровой программы «Курск. Герои».