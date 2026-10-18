Ветеран СВО Антон Трушев возглавил Терское казачье войско

В Пятигорске на отчётно-выборном круге Терского войскового казачьего общества новым атаманом избрали Антона Трушева. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя войска. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Выборы состоялись 17 октября в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история». В мероприятии приняли участие 270 выборных казаков. Кандидатуру Трушева поддержали единогласно.

Первым заместителем атамана, или его товарищем, избрали Михаила Зорина. Это решение участники круга также приняли единогласно. На собрании присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, представители полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и духовенство. Перед началом заседания митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил молитву.

Антон Трушев ранее возглавлял Изобильненское районное казачье общество. Он участвовал в специальной военной операции в составе казачьей разведывательной бригады «Терек».