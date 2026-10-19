Ветеран СВО стал первым военным омбудсменом в Курской области: что о нём известно

В Курской области назначили уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей. Новую должность занял ветеран СВО, заместитель председателя региональной ассоциации ветеранов Максим Калуцких. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

«По сути, мы первый регион, где такая должность вводится на системной основе», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, кандидатуру Калуцких согласовали после обсуждения с коллегами и ветеранским сообществом. Новый уполномоченный также является выпускником региональной кадровой программы «Курск. Герои».

Калуцких — профессиональный военный, полковник запаса и выпускник Рязанского училища ВДВ. Он участвовал в специальной военной операции и имеет ряд наград. Кроме того, ветеран занимает пост заместителя председателя ассоциации участников СВО Курской области.

Хинштейн рассчитывает, что военный опыт и вовлечённость нового омбудсмена помогут наладить системную работу с бойцами и их близкими. Особое внимание планируется уделить оперативному решению проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи.

Сам Калуцких поблагодарил руководство региона за оказанное доверие. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания на новой должности.