Вдова Кашпировского вступила в борьбу за наследство и хочет лишить его сына дома в США

Смерть известного советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, скончавшегося 3 октября в возрасте 87 лет, обернулась громким семейным скандалом вокруг многомиллионного наследства. Основной конфликт разгорелся между сыном целителя Сергио Монтаной и молодой вдовой Гулизар Чалбашовой, узнал SHOT.

По словам сына гипнотизёра, изначально отец составил завещание в его пользу. Однако после похорон Чалбашова заявила о существовании другого документа, согласно которому все права на имущество переходят исключительно ей, а прежняя воля Кашпировского аннулирована. Сергио ставит под сомнение подлинность и добровольность этого решения, утверждая, что в последние годы жизни отец находился под сильным психологическим влиянием супруги. Как отмечают источники, ещё при жизни целитель переоформил на молодую жену двухкомнатную квартиру в Москве и отдавал ей все свои гонорары.

Главным предметом юридического спора стал жилой дом в Калифорнии, оцениваемый в 340 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Монтана утверждает, что недвижимость в США изначально приобреталась совместно через семейную компанию. Из-за бракоразводного процесса Сергио объект временно оформили на самого Кашпировского с условием последующего возврата, однако психотерапевт переписал дом на себя и обещания так и не выполнил.