Непризнанный сын Кашпировского четыре дня дежурил на кладбище и всё равно пропустил похороны

Непризнанный сын Анатолия Кашпировского Алексей Фуштей заявил Life.ru, что от него скрыли дату захоронения отца в украинской Виннице. Мужчина несколько дней пытался выяснить, когда состоятся похороны, но в итоге приехал на кладбище уже после церемонии. По его словам, конфликт с руководством кладбища закончился вызовом полиции.

Фуштей рассказал, что провёл на кладбище четыре дня. Как утверждает мужчина, сотрудники отказывались сообщать ему информацию о захоронении, поскольку руководство якобы запретило им с ним разговаривать. Вдова Кашпировского Гулизара также не отвечала на его звонки и сообщения.

«В конце концов одна из женщин рассказала мне о месте предполагаемого захоронения, показала его и сообщила, что, пока я нахожусь в Виннице, отца не похоронят. Мы обменялись контактами и договорились, что она позвонит мне, когда начнутся работы», — рассказал Фуштей.

Утром 12 октября Фуштей снова пришёл на кладбище, но никаких приготовлений не увидел. После этого он вернулся в Киев. Уже на следующий день знакомая позвонила ему и сообщила, что могила готова. Мужчина сразу купил билет обратно, однако к его приезду Кашпировского уже похоронили.

«Я не понимаю, почему меня лишили возможности своевременно узнать о похоронах собственного отца», — заявил Фуштей в беседе с Life.ru.

На кладбище он попытался получить объяснения у директора. По словам Алексея, тот ответил грубо и попытался закрыть дверь автомобиля. Фуштей придержал её, продолжая задавать вопросы, после чего сотрудники кладбища вызвали полицию. Мужчина решил уйти, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

Позднее Фуштей узнал, что руководство кладбища, предположительно, подало на него заявление в полицию. Независимого подтверждения этому пока нет. Обстоятельства конфликта изложены со слов самого мужчины, позиция администрации кладбища неизвестна.

Ранее Life.ru сообщал, что Анатолия Кашпировского похоронили 13 октября в Виннице, где покоятся его родители и дочь Елена. Психотерапевт умер 3 октября в Москве в возрасте 87 лет. Церемония прощания состоялась 8 октября на Троекуровском кладбище, после чего тело доставили на Украину. Место и время окончательного захоронения родственники заранее не раскрывали.