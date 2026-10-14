Ни фото, ни имени: Легендарного Кашпировского тайно зарыли в безымянной могиле на Украине

Могилу Анатолия Кашпировского в украинской Виннице оставили без имени и фотографии из-за опасений, что её могут осквернить. Данную информацию передаёт Telegram-канал SHOT.

Могила Анатолия Кашпировского в украинской Виннице. Фото © Telegram / SHOT

На месте захоронения знаменитого психотерапевта нет даже временной таблички, которую обычно устанавливают сразу после погребения. Все принесённые венки также остались без подписей. Родственники намеренно отказались от любых опознавательных знаков, чтобы посторонние не смогли найти участок.

Кашпировского похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочь. Однако для него выбрали отдельное место, вдали от семейного захоронения. Близкие также заранее скрывали время и точное расположение участка, не желая привлекать лишнего внимания к церемонии.

Причиной таких мер стали угрозы, появившиеся после известия о возвращении тела психотерапевта на Украину. По данным SHOT, в соцсетях начали распространяться возмущённые комментарии местных жителей, некоторые из которых открыто призывали надругаться над могилой. Семья испугалась, что на кладбище будут специально приходить ради издевательств над покойным, и решила полностью скрыть его последнее пристанище.