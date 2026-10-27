Вдова Оззи Осборна раскрыла последние слова музыканта перед смертью

В ночь перед смертью Оззи Осборн попросил жену Шэрон дважды поцеловать его, а затем крепко обнять. О последнем разговоре с легендарным фронтменом Black Sabbath его вдова впервые подробно рассказала в интервью «Би-би-си».

По словам Шэрон, той ночью они долго разговаривали. В какой-то момент музыкант проснулся и попросил её о поцелуях. Когда жена выполнила просьбу, Оззи произнёс: «Обними меня, обними меня крепко». Она прижала мужа к себе, даже не подозревая, что это их последняя ночь вместе.

Утром Осборн рано встал и спустился на привычную зарядку. Вскоре у него случился сердечный приступ. Пока Шэрон спала, в комнату вбежал человек и попросил её немедленно спуститься вниз. Медики пытались спасти музыканта, но безуспешно.

Спустя 15 месяцев после потери мужа Шэрон признаётся, что боль никуда не ушла. По её словам, невозможно однажды проснуться и почувствовать себя прежней после смерти человека, с которым прожил столько лет. Сейчас она старается научиться жить с горем и каждый день приходит к могиле супруга, расположенной на территории их семейного поместья.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Всего за 17 дней до смерти он дал прощальный концерт с Black Sabbath в родном Бирмингеме. Из-за проблем со здоровьем рокер выступал сидя, но возвращение на сцену сделало его по-настоящему счастливым. Шэрон вспоминает, что после выступления муж даже заговорил о новых гастролях.

Теперь семья готовит к выходу документальный фильм Back to the Beginning, посвящённый последнему концерту музыканта. В картину вошли выступления Оззи, Black Sabbath и других рок-звёзд, собравшихся проводить «Принца Тьмы» со сцены.

Ранее Life.ru рассказывал, как дочь музыканта Келли Осборн обратилась к отцу в первую годовщину его смерти. Девушка призналась, что потеря изменила её жизнь и она до сих пор не может оправиться от горя. По словам Келли, отца ей напоминают любимые песни, привычные запахи и даже движения её маленького сына Сидни. Дочь рокера также рассказала, что теперь старается отдавать всю свою любовь сыну и матери.