Попытка сесть на шпагат во время вечеринки с подругами обернулась для 26-летней москвички полным разрывом сухожилия мышцы бедра. Девушка неудачно приземлилась, выполняя акробатический элемент, и почувствовала резкую боль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвичка полностью разорвала сухожилие бедра, сев на шпагат на вечеринке. Фото © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в разгар веселья. Девушка по имени Надя решила продемонстрировать свою растяжку, но выполнить задуманный трюк без последствий не получилось.

После случившегося друзья отвезли пострадавшую в травмпункт. Заключение медиков вызвало у неё сомнения, поэтому москвичка решила проконсультироваться с другими специалистами.

По словам девушки, за три дня она посетила нескольких врачей. Окончательный диагноз удалось установить лишь на третий день — полный разрыв сухожилия полусухожильной мышцы правого бедра.

Теперь Надя вынуждена пользоваться костылями и временно жить у родителей. Из-за полученной травмы ей необходима помощь даже с повседневными действиями: самостоятельно одеваться и раздеваться москвичка пока не может.

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