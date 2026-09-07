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Опубликовано 7 сентября, 14:55

«Вечерняя Москва» выпустила спецномер «Москва 879» ко Дню города

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ко Дню города «Вечерняя Москва» выпустила специальный номер — «Москва 879». Издание подготовлено при поддержке Департамента СМИ и рекламы Москвы.

В выпуске собраны ключевые события столицы за год: открывшиеся школы и больницы, новые кварталы, достижения промышленности. Также авторы заглянули в будущее — рассказали о развитии Центрального транспортного узла и планах по продлению МЦД.

Героем спецвыпуска стал молодой дирижёр Иван Никифорчин — обладатель президентской премии, возглавляющий симфонический оркестр. Номер будут раздавать волонтёры на ВДНХ и Поклонной горе.

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Ранее Life.ru показал, как прошёл Общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл после литургии в Храме Христа Спасителя. Шествие, собравшее более 100 тысяч человек, несмотря на дождь, проследовало до Новодевичьего монастыря. Во главе колонны несли чудотворный список Смоленской иконы «Одигитрия», ковчег с мощами Дмитрия Донского (вновь обретёнными этим летом) и икону Всех Московских святых; патриарх совершил молебен на Фрунзенской набережной.

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Анастасия Никонорова
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