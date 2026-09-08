Ведущая BBC News Мошири призналась, что живёт с неизлечимым раком крови

Иранско-британская ведущая BBC News Мариам Мошири заявила, что с ноября 2024 года живёт с полицитемией вера — редкой формой рака крови. Заболевание неизлечимо, но поддаётся контролю с помощью терапии, рассказала BBC одна из самых опытных ведущих новостей телеканала.

При этом выраженных симптомов у Мошири практически не было. Отклонения заметила её терапевт и направила пациентку на дальнейшее обследование. При истинной полицитемии (болезнь Вакеза) организм вырабатывает слишком много эритроцитов, из-за чего кровь становится гуще и возрастает риск образования тромбов.

Первое лечение оказалось для ведущей тяжёлым. За пять месяцев ей семь раз проводили венесекцию — из вены постепенно удаляли кровь, чтобы снизить её вязкость. После процедур уровень железа резко упал, а сама Мошири стала чувствовать себя значительно хуже. У неё появились сильная усталость, зуд по всему телу и выпадение волос. Позже журналистке назначили интерферон через британскую Национальную службу здравоохранения. После корректировки терапии состояние улучшилось: примерно за 15 месяцев ей понадобилась только одна венесекция.

Мошири признаётся, что болезнь заметно изменила её жизнь. Из-за тяжёлой усталости она иногда не может участвовать в семейных мероприятиях или играть с тремя детьми, которым от 9 до 13 лет. При этом ведущая продолжает работать и за последние два года освещала крупные международные события, в том числе находилась в Катаре, Ватикане и Гренландии.

Журналистка решила рассказать о диагнозе, чтобы привлечь внимание к раку крови. По её словам, при правильно подобранном лечении полицитемию вера можно контролировать и продолжать жить относительно полноценной жизнью, хотя риск инсульта, инфаркта и тромбоза остаётся повышенным. Ведущая отмечает, что сейчас чувствует себя значительно лучше, чем в первые годы после постановки диагноза, однако не знает, как болезнь будет влиять на неё в дальнейшем.

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