Звезде «Зловещих мертвецов» осталось жить 5 лет из-за рака

Актёр Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в культовой серии фильмов «Зловещие мертвецы», заявил, что врачи дали ему пять лет жизни из-за онкологического заболевания. Об этом 68-летняя звезда хорроров рассказал на подкасте The Adam Carolla Show.

«У меня пятилетний прогноз. С тем типом рака, который у меня обнаружили, текущая ситуация — это на пять лет. Плюс-минус», — высказался актёр.

Кэмпбелл подчеркнул, что старается сохранять оптимизм и не впадать в депрессию. Он категорически отказался участвовать в фокус-группах с другими тяжёлобольными пациентами. Вместо этого актёр сосредоточился на активной жизни и сейчас проводит тур по США с премьерой своего нового фильма.

«Можно углубиться в эту тему до предела. <...> Можно участвовать в фокус-группах из 10 000 человек, у которых точно такая же болезнь, как у меня. Я к этому и близко не притронусь», — сказал Брюс.

Кэмпбелл впервые сообщил о своём диагнозе в марте 2026 года. Это заболевание можно лечить, но нельзя полностью излечить. Тогда актёр назвал своё заболевание «возможностью» и заявил, что намерен сосредоточиться на лечении, чтобы затем вернуться к работе.