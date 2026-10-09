Ведущие бренды исчезают с полок: Новые правила ударили по поставкам ноутбуков в Россию

В России начали исчезать из продажи отдельные модели ноутбуков Apple, Dell и HP. Выбор устройств этих производителей уже уменьшился примерно на 10%, а стоимость техники увеличилась на 3–4%. Причиной стали новые требования к оформлению импортной электроники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

С августа 2026 года поставщикам приходится самостоятельно получать документы о соответствии на ввозимые партии гаджетов. Раньше достаточно было сертификата, оформленного производителем или крупным дистрибьютором, которым могли воспользоваться другие компании. Теперь такая схема больше не работает.

Нововведение особенно болезненно отразилось на небольших импортёрах. Американские ноутбуки обычно доставляют в Россию ограниченными партиями, поэтому дополнительные расходы на оформление документов делают поставки отдельных моделей нерентабельными. В результате некоторые конфигурации уже стали труднодоступными.

«Лэптопы остаются на таможенных складах временного хранения, которых немного, а их услуги стоят дорого», — пояснил представитель Ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антон Гуськов.

Эксперт предложил разрешить временное размещение техники на складах самих поставщиков до завершения необходимых процедур. Однако в Федеральной таможенной службе напомнили, что действующие правила ЕАЭС требуют подтверждения безопасности продукции ещё до ввоза. Изменить порядок можно лишь после принятия соответствующих решений.

По оценкам аналитиков, ассортимент ноутбуков западных производителей продолжит сокращаться. Особенно невыгодно сертифицировать редкие модели, спрос на которые значительно уступает популярным китайским устройствам.

Ранее Life.ru сообщал о возможном снижении технологического сбора на маркированные ноутбуки и смартфоны на 33%. Предлагалось применять специальные коэффициенты в зависимости от регистрации техники в государственной системе маркировки. При этом окончательные ставки и механизм расчёта платежей на момент публикации ещё не утвердили.