Великану ростом 237 см ампутировали обе ноги, но он снова начал ходить спустя 5 лет
Самый высокий мужчина Бразилии снова начал ходить после ампутации обеих ног
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Самый высокий житель Бразилии, 237-сантиметровый Жоэлисон Фернандес да Силва по прозвищу Нинао, вновь смог встать на ноги после двойной ампутации. Вернуться к ходьбе мужчине помогли специальные протезы, изготовленные с учётом его необычного роста и веса. Об этом сообщает издание Terra.
Проблемы со здоровьем у бразильца начались несколько лет назад. В 2021 году врачи были вынуждены ампутировать ему одну ногу из-за осложнений сахарного диабета и тяжёлой костной инфекции. Спустя три года инфекция поразила вторую конечность, которую также пришлось удалить.
Однако Нинао не оставил надежды снова ходить. Для него разработали индивидуальные протезы, способные выдерживать вес в 185 килограммов. Ради снятия необходимых мерок мужчина даже отправился в другой город. Особое внимание специалисты уделили устойчивости конструкций. Длина стопы каждого протеза составляет 38 сантиметров, что примерно соответствует 60-му размеру обуви.
По словам матери бразильца, несмотря на перенесённые операции, её сын продолжает вести активный образ жизни. Благодаря новым протезам мужчина смог вернуть себе возможность передвигаться самостоятельно и заниматься привычными делами.
«Он очень активный и много чем занимается. Нинао ездит на мотоцикле, он делает всё, что даже не делают люди с двумя ногами», — рассказала женщина.
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