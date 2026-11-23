Президент США Дональд Трамп поздравил основателя Nvidia Дженсена Хуанга с возвращением на пост генерального директора компании и назвал его «великим патриотом и национальным достоянием». Американский лидер поддержал решение совета директоров восстановить предпринимателя в должности после скандала вокруг его личной жизни и подозрений в угрозе национальной безопасности.

«Я познакомился с Дженсеном и считаю его великим патриотом и национальным достоянием. Поздравляю Дженсена, совет директоров Nvidia, народ Соединённых Штатов и, по сути, весь мир!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент назвал решение руководства Nvidia правильным и заявил, что американская экономика нуждается в лидерстве Хуанга. По словам Трампа, у правительства США нет оснований считать возвращение предпринимателя угрозой национальной безопасности. Он также сообщил, что генеральный прокурор подтвердил отсутствие у властей доказательств противоправных действий со стороны бизнесмена.

При этом Трамп подчеркнул, что Nvidia должна продолжить внутреннее расследование соблюдения американских ограничений на экспорт технологий. По его словам, компания обязана выполнять законодательные требования и защищать национальную безопасность США.

Совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должности президента и генерального директора 23 ноября. Решение вступило в силу немедленно. Перед этим руководство провело серию встреч с предпринимателем и получило консультации представителей американского правительства. На предварительных торгах акции компании на фоне новости прибавляли около 30%.

Кадровый кризис в Nvidia разгорелся в ноябре после публикаций о внебрачных связях Хуанга, в том числе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревают женщину в контактах с разведкой КНР, однако Пекин отвергает подобные обвинения. 12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост главы корпорации, а руководство временно перешло к финансовому директору Колетт Кресс.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп усомнился в причастности Элис Хуанг к китайской разведке. Американский президент заявил, что не располагает подтверждениями шпионской деятельности предпринимательницы, и пообещал разобраться в обстоятельствах этой истории.