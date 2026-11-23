Акции американской корпорации Nvidia подскочили более чем на 30% на предварительных торгах после возвращения Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора компании. Совет директоров единогласно проголосовал за восстановление сооснователя корпорации в должности, сообщает Financial Times.

Решение вступило в силу немедленно. Помимо постов президента и CEO, Хуанг вновь получил место в совете директоров. Председатель совета Харви Джонс объяснил, что после серии встреч с предпринимателем руководство убедилось в его способности возглавлять компанию. Кроме того, совет получил консультации представителей американского правительства и пришёл к выводу, что возвращение Хуанга не создаёт угрозы национальной безопасности.

«Совет директоров считает Дженсена подходящим человеком для руководства Nvidia, а его возвращение отвечает интересам акционеров, сотрудников, партнёров и клиентов», — заявил Джонс.

Сам Хуанг поблагодарил совет директоров, сотрудников и партнёров за поддержку и выразил готовность вновь приступить к работе. При этом независимое расследование обстоятельств возможной иностранной разведывательной операции, целью которой мог стать предприниматель, будет продолжено. Хуанг пообещал полностью сотрудничать с проверкой.

Также Nvidia сформировала отдельный комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля. Кроме того, корпорация начала поиск директора по комплаенсу, который будет отвечать за соблюдение требований законодательства и взаимодействие с профильным комитетом совета директоров.

Кадровый кризис в Nvidia разгорелся в ноябре после скандала вокруг внебрачной связи Хуанга с китайской бизнесвумен Элис Хуанг и подозрений в её возможных контактах с разведкой КНР. 12 ноября предприниматель покинул посты президента и генерального директора, а временно руководить корпорацией стала финансовый директор Колетт Кресс. На фоне его ухода бумаги Nvidia резко подешевели.