Британские компании начнут производить ударные беспилотники украинской разработки для Вооружённых сил Украины. Соответствующие соглашения заключили в ходе визита министра обороны Великобритании Уэса Стритинга в Киев, говорится в сообщении британского правительства.

Договорённости позволят Украине нарастить выпуск беспилотников за счёт создания дополнительных производственных мощностей на территории Великобритании. Ожидается, что это также повысит устойчивость поставок и расширит возможности оборонной промышленности. Стритинг обсудил новые меры поддержки с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Евгением Хмарой. Глава британского оборонного ведомства прибыл в Киев после заседаний Контактной группы по обороне Украины и «коалиции желающих».

На этой неделе Лондон объявил о выделении 500 млн фунтов стерлингов на военные нужды Киева. В пакет вошли 240 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны, включая более тысячи ракет с пусковыми установками и свыше десяти радаров. Ещё 260 млн фунтов направят на закупку более тысячи дальнобойных ударных беспилотников, а также морских, разведывательных и логистических дронов, средств связи и радиоэлектронной борьбы.