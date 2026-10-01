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Опубликовано 1 октября, 13:15

Великобритания расширила антироссийские санкции на 23 позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. Обновлённый перечень опубликовал МИД Соединённого Королевства.

Под ограничения, в частности, попали бывший заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачёв, а также представители региональных отделений «Движения первых» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Крыму.

В санкционный список также включили международного секретаря грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамуку Пипия, председателя организации «Союз молодых евразийцев Грузии» Георгия Иремадзе и основателя телекомпании «Сезони» Николоза Мжаванадзе.

Кроме того, рестрикции затронули ряд чиновников и военнослужащих из Запорожской и Херсонской областей, сотрудников ФСБ России и компанию Novatek Gas and Power Asia. Отдельно в перечень внесены восемь судов.

При обнаружении счетов попавших под санкции компаний и физических лиц в британских банках их активы подлежат заморозке. Фигурантам списка также запрещён въезд в Великобританию.

Лондон регулярно расширяет санкционные ограничения в отношении России. Москва неоднократно заявляла, что считает западные рестрикции незаконными и требует их отмены.

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Напомним, в августе Великобритания уже расширяла антироссийские санкции. Тогда под ограничения попали 12 компаний, один человек и шесть судов, а также несколько российских банков, включая Росэксимбанк, «Центр-инвест» и «Реалист».

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Никита Никонов
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