Великолепная четвёрка и судья: Верховный суд придумал новую модель суда присяжных

Верховный суд России предложил сократить коллегию присяжных до четырёх человек и объединить её с председательствующим судьёй. Концепцию реформы представили на круглом столе в Российском государственном университете правосудия, сообщает РБК.

По новой модели профессиональный судья сможет находиться вместе с заседателями и разъяснять им порядок подготовки вердикта. При этом решение о фактических обстоятельствах дела останется исключительно за присяжными, подчеркнул судья ВС Сергей Зеленин.

Предлагается также сократить число причин, по которым оправдательный вердикт можно отменить, и ужесточить ответственность за попытки давления на коллегию. Одновременно планируется упростить само судебное следствие.

ВС считает возможным отказаться от роспуска состава из-за предполагаемой тенденциозности. Часть процессуальных вопросов, которые сейчас рассматриваются без заседателей, предлагается обсуждать в их присутствии, но без участия в принятии решения.

Ещё одно изменение касается возрастного ценза. Гражданам старше 65 лет хотят разрешить становиться присяжными по собственному желанию, если этому не препятствует состояние здоровья. Подсудимому также могут дать возможность отозвать ранее поданное ходатайство о такой форме разбирательства.

Ранее Life.ru, что Верховный суд готовит масштабное внедрение нейросетей. К 2030 году с помощью нейросетей рассчитывают формировать не менее 90% протоколов заседаний и 30–50% проектов процессуальных документов. По задумке не менее 80% подготовленных ИИ проектов должны приниматься судьями без существенных исправлений.